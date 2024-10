Calcio e cioccolato Gli studenti raccontano: "Assecondiamo l’interesse dei ragazzi"

Le allieve e gli allievi del Corso di grafica e comunicazione crossmedia della Scuola dei Mestieri di Ecipa Umbria - Consorzio Futuro hanno presentato i lavori che - tra gli altri - li hanno impegnati durante l’anno formativo 2023-24. Si tratta di un documentario sul calcio femminile in Umbria e uno su Perugia e il cioccolato. I due documentari sono nati dalla volontà della responsabile della Scuola Martina Cecchini di realizzare dei video che mettessero alla prova gli allievi, mostrando delle realtà meritevoli di essere raccontate perché vere e proprie eccellenze del territorio. Guidati dai professori Alberto Fabi, Donato Colangelo e Matteo Carbone (farmstudiofactory.it) i ragazzi hanno scritto, girato, montato e post-prodotto gli elaborati in autonomia. Il primo ad essere presentato è stato il documentario sul calcio femminile “Siamo Calciatrici” , realizzato da Lija Ahmed, Alassane Doumbuoya, Vadym Dudka, Manidu Bimsara Kathaluwa Patabendige, Jessica Xyke e Davide Zunino, tutti allievi della classe 1H IeFP 23/24. Per quanto riguarda lo short doc su Perugia e il cioccolato - “Il dolce bacio di Perugia” - a lavorare sono stati gli allievi della classe 2H IeFP 23/24: Aihem Bouchemma, Ayouba Cherif, Mirko Delgado e Isabel Metani. Menzione importante va anche a Alice Palatucci e Michele Zappacenere, gli allievi più meritevoli della classe 3H IefP 23/24 che hanno sostenuto l’esame di qualifica a luglio. "Siamo sempre più convinti che investire sullo studio e sulle conoscenze professionali – dice l’assessore regionale Paola Agabiti – renda cittadini liberi e aperti al cambiamento e alla crescita, professionisti competenti e competitivi nel mondo del lavoro. I nostri giovani hanno il diritto di poter scegliere il loro futuro e il percorso di studi più opportuno".