Calai, mobilità e bilancio in Consiglio comunale

GUALDO TADINO – Importante seduta del Consiglio comunale convocato dalla presidente Flavia Guidubaldi (nella foto) per le 16 di oggi. Dopo le comunicazioni ufficiali sue e del sindaco, si affrontano i seguenti temi: utilizzo della anagrafe digitale nazionale relativa al bando finanziato dall’UE; revisione dello Statuto comunale; sdemanializzazione della strada comunale "Donnini" e classificazione tra le strade locali; variazione di bilancio per "la casa del custode" previsto nel progetto Pnrr, per i "percorsi di autonomia per persone con disabilità"; determinazione del contributo di finanza pubblica dal 2025 al 2029; variazioni di bilancio per il nuovo servizio di primo intervento e vigilanza dell’ascensore che collega le piazze Beato Angelo e Soprammuro; variante al Prg in località Pomaiolo. Da ultimo sono previste le discussioni di atti presentati dai gruppi consiliari di minoranza: incremento delle ore di psicologo gratuito nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e istituzione di un fondo per integrare le risorse scolastiche; impegno della giunta comunale a portare avanti il progetto di valorizzazione dell’ex ospedale Calai e a sollecitare la nuova giunta regionale; parcheggi in centro storico e numerazione civica; gestione degli alloggi di Ers (edilizia residenziale sociale) di proprietà comunale; progetto eolico del comprensorio Gualdo Tadino - Nocera Umbra - Valtopina – Foligno. Si chiude con l’approvazione del regolamento per l’istituzione dell’albo comunale delle associazioni e della commissione per le pari opportunità.

A.C.