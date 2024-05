Caduceo d’oro Farmacisti perugini in festa : "Una missione tra universalità e dedizione"

Una serata di approfondimento, di dibattito sulle prospettive della categoria ma anche di festa in casa dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Perugia, che ha celebrato la

seconda edizione del premio “Caduceo d’oro”.

Nel corso dell’evento sono stati premiati gli iscritti da 40 e 50 anni che hanno dedicato la loro vita all’esercizio della professione e consegnati tre premi speciali ad altrettanti soggetti per la meritoria attività compiuta. Momento emozionante, inoltre, in occasione della cerimonia del “giuramento del farmacista” dedicata ai nuovi iscritti. Nel corso della serata sono stati consegnati quattro riconoscimenti speciali al sottosegretario di Stato Marcello Gemmato, al dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università (ha ritirato il premio il direttore Maurizio Ricci), alla Irene Rapastella, già segretaria dell’Ordine e a Marcella Buia storica segretaria dell’Ordine per oltre 40 anni quale segno di riconoscenza e gratitudine.

Iscritti da 40 anni: Antonella Baldassarri, Licia Bianchi, Maria Cecchetti, Clara Cestaro, Angela Lupparelli, Maria Cristina Monacelli, Patrizia Paparelli, Giuseppina Pescatori, Patrizia Proietti, Paola Ravalli, Massimo Zucchini.

Iscritti da 50 anni: Francesco Clementi, Giancarlo Bonaca, Raffaele Mariani, Alessandro Rossi.

I nuovi iscritti: Viola Pasqua, Alessia Sedja e Tullio Giovannelli. Il presidente Filiberto Orlacchio, aprendo i lavori, ha spiegato che l’evento rappresenta un momento di festa, ma anche un’occasione per ricordare e sottolineare come i Farmacisti

abbiano contribuito a realizzare i principi fondanti del nostro sistema sanitario nazionale, ossia l’universalità, il solidarismo, la facilità di accesso a beneficio di tutti i cittadini.