Cade per centinaia di metri. Ferito escursionista

FOLIGNO - Grave incidente per un escursionista folignate, precipitato per alcune centinaia di metri lungo la cresta esposta tra Monte Elefante e Monte Brecciaro, nel gruppo montuoso del Terminillo, in provincia di Rieti. L’evento è avvenuto domenica, quando l’uomo stava percorrendo l’itinerario insieme ad un compagno, sempre umbro.

Sul posto è intervenuta l’eliambulanza della Regione Lazio con a bordo il tecnico di elisoccorso del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas), medico e infermiere del 118. Contestualmente, sono state attivate una squadra di terra del Soccorso alpino Lazio e una del Soccorso alpino della Guardia di finanza (Sagf). L’escursionista, che ha riportato traumi in varie parti del corpo, è stato recuperato con il verricello dall’elicottero e trasportato al Policlinico Gemelli di Roma.

Nel recupero, l’uomo è stato stabilizzato e posizionato in barella grazie a manovre tecniche condotte dal personale specializzato. Terminate le operazioni di recupero, le squadre di terra hanno accompagnato in sicurezza fino alla sua auto l’altro escursionista, che non ha riportato conseguenze. Sul posto anche i vigili del fuoco.

A chiamare i soccorsi è stato proprio l’amico perugino del folignate rimasto ferito e che era con lui quando si è verificato l’incidente. Circostanza che ha permesso di attivare in maniera immediata la macchina dei soccorsi. I momenti sono stati senza dubbio drammatici, ma l’allarme tempestivo con la conseguente richiesta di aiuto e la capacità nel raggiungere i due escursionisti infortunati ha fatto sì che si scongiurassero eventuali conseguenze peggiori.