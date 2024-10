Cade nel caminetto e muore. Tragico incidente domestico. La vittima è un uomo di 57 anni

Muore per le ustioni riportate nella caduta accidentale nel caminetto accesso. Era stato trasferito d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Perugia dopo essere caduto accidentalmente nel camino della sua casa, in una zona dell’Amerino al confine con il territorio di Narni, ma è morto nella giornata di oggi a causa delle ustioni. La vittima è un uomo di 57 anni. Le condizioni erano apparse gravissime anche ai primi soccorritori, tanto da richiedere l’intervento dell’elicottero per il trasporto immediato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Oggi purtroppo il decesso nello stesso nosocomio perugino. Non si esclude che il tragico incidente domestico possa essere stato provocato da un malore, che ha colpito la vittima mentre si trovava vicino al camino.

I medici del Santa Maria della Misericordia hanno fatto il possibile per strappare l’uomo alla morte, purtroppo senza esito. Troppo gravi si sono rivelate le ustioni provocate dalle diamme del camino in cui l’uomo si è improvvisamente trovato, come detto forse a causa di un malore. Lo stesso malore che peraltro potrebbe aver impedito al 57enne di rialzarsi rapidamente, limitando così l’effetto devastante del fuoco. Sono stati i familiari a prestargli i primi soccorsi, poi il 118 il cui personale ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto d’urgenza all’ospedale di Perugia, visto le condizioni dell’uomo sono subito apparse decisamente gravi. Dopo oltre ventiquattr’ore di agonia in una stanza del nosocomio perugino, nella mattinata di ieri è sopraggiunto purtroppo il decesso.