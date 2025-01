Cade in scooter e fa causa al Comune

SPOLETO In sella allo scooter cade in prossimità di una curva e chiede 5mila euro di danni al Comune. I fatti risalgono al 2020 e a citare il Comune davanti al giudice di pace sono due persone, una donna coinvolta nell’incidente stradale ed un uomo proprietario dello scooter. E’ quanto emerge dalla deliberazione di Giunta comunale per la costituzione nel giudizio in appello dinnanzi al Tribunale. L’incidente è avvenuto in via dei Mille, mentre lo scooter viaggiava in direzione di marcia via dei Filosofi-Maiano. La donna alla guida del mezzo di proprietà di un’altra persona, giunta in corrispondenza di una curva, "ha perso l’equilibrio rovinando a terra e riportando lesioni per la presenza di ghiaino e di una depressione originata da un cedimento del terreno". Per il danno fisico e per il danno al mezzo i due si sono rivolti al giudice di pace formulando una domanda risarcitoria per complessivi 4.900 euro. Dopo quattro anni dai fatti il giudice di pace ha rigettato la domanda proposta nei confronti del Comune di Spoleto e ha condannato i due ricorrenti al rimborso delle spese di lite per 750 euro. Ma non finisce qui perché i due, attraverso il proprio legale, hanno impugnato la sentenza del giudice di pace al Tribunale civile di Spoleto.