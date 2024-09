Cade dalla scala, è grave. Potava l’edera sulla chiesa

Cade dalla scala mentre stava potando l’edera della torretta della chiesa della frazione di Messenano a Spoleto. A finire in ospedale con un grave politrauma è un pensionato di 75 anni, che ieri mattina è volato a terra da un’altezza di circa cinque metri. Secondo una prima ricostruzione della dinamica del’incidente, l’uomo era salito su una scala per potare l’edera della torretta della chiesa nella frazione di Messenano, tra Spoleto ed Acquasparta, quando improvvisamente ha perso l’equilibrio, cadendo rovinosamente a terra. Immediatamente è scattato l’allarme al 118, le sue condizioni sono apparse subito gravi e gli operatori sanitari giunti sul posto hanno ritenuto opportuno richiedere l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasferito l’anziano direttamente all’ospedale di Perugia, dove rimane ricoverato in gravi condizioni, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Sul posto, a rilevare l’incidente, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Spoleto ed il personale del dipartimento sicurezza della Usl 2. A quanto pare l’uomo, ex operaio della Comunità Montana, avrebbe avviato i lavori di potatura di sua spontanea volontà, senza aver ricevuto alcun incarico diretto dall’Arcidiocesi. A confermare questa versione è la stessa Arcidiocesi che non era al corrente dei lavori di potatura dell’edera eseguiti ieri mattina. Ora a stabilire se si tratti o meno di un incidente sul lavoro sarà quindi la Procura, che procede con gli accertamenti del caso coordinando le verifiche di Usl e carabinieri.