Cade dal tetto mentre ripara un condizionatore

Un infortunio domestico di natura accidentale poteva avere conseguenze ben peggiori per un uomo di cinquant’anni (L.M. le sue iniziali) che è caduto dal tetto di un’abitazione privata mentre stava eseguendo la riparazione di un climatizzatore. Era il primo pomeriggio di ieri quando, in località Bodoglie, nella zona industriale di Pian di Porto di Todi, l’uomo che abita al primo piano è uscito dalla finestra per riparare l’unità esterna di un condizionatore che era sulla tettoia ma il tetto ha ceduto e il cinquantenne è caduto nei locali dell’officina sottostante, di proprietà del medesimo nucleo familiare.

A dare l’allarme i parenti che hanno immediatamente allertato i soccorsi. L’uomo, dopo la caduta, è rimasto sempre cosciente. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Todi per operare in caso di necessità e qualora l’uomo, cadendo, fosse rimasto “incastrato“ tra i macchinari presenti comunque all’interno dell’officina, tanto che soccorrerlo si rivelasse operazione complessa. Con loro anche la polizia locale e, in particolare, l’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure mediche e richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’uomo è stato trasportato al Santa Maria della Misericordia: fortunatamente non è in pericolo di vita. Ha riportato fratture in varie parti del corpo.

s.f.