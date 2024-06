Bus contro autocarro

Spavento, tensione, qualche disagio per il traffico ma fortuna nessun ferito. È il bilancio dell’incidente avvenuto in viale Umberto I, ieri mattina, fra un autobus di linea e un autocarro: danni al mezzo pubblico e rallentamenti consistenti alla circolazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per i rilievi e garantire la viabilità in una strada assai trafficata. I due mezzi si sono urtati in curva, con il bus che ha riportato la rottura di un vetro e danni nella zona posteriore del veicolo.

Illesi i conducenti e anche i passeggeri del mezzo pubblico.