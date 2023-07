Bronzo nella categoria ’Cruiser’ per le veliste del Club Castiglionese

CASTIGLIONE DEL LAGO – Tornano a casa soddisfatte le tre veliste del Club Velico Castiglionese, Isabella Conciarelli, Marta Morbidelli, Lisa Zucchini, che hanno vinto il Bronzo nella categoria Cruiser ai campionati mondiali Micro Class, svoltisi a Gmunden in Austria sul lago Traumsee. Il primo equipaggo femminile in assoluto del CV Castiglionese centra un ottimo risultato, confermando il Bronzo dello scorso anno (Michele Barbieri all’epoca al posto di Marta Morbidelli) e il titolo italiano di categoria vinto appena un mese fa a Venezia. L’altro equipaggio composto da Lorenzo Carloia, Luca Coppetti, Stefano Garzi, che si ferma al sesto posto assoluto sognando medaglia con il timoniere Piotr Tarnacky che bissa il successo dello scorso anno. Su quattro giorni di mondiale, solo in due si è potuto regatare, con appena quattro prove con poco vento; condizioni non certo ottimali, per cercare di rimontare. Il Club Castiglionese si conferma fucina di talenti per il risultato delle ragazze in cui tutte e tre sono velisticamente nate e cresciute.