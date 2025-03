"Bro, siamo tutti maschilisti!", parte la campagna

Al via “BRO! Siamo tutti maschilisti” la campagna realizzata da FORMA.Azione per sensibilizzare gli uomini rispetto ad atteggiamenti maschilisti profondamente radicati, basati su stereotipi e pregiudizi così spesso interiorizzati da essere perpetrati in maniera quasi inconsapevole. Scopo di “BRO!” è quello di favorire una presa di coscienza e una riflessione sul proprio comportamento da parte degli uomini, avviando un percorso di cambiamento personale ma a vantaggio di tutta la società. Oggi alle 12 sala della Vaccara la presentazione.