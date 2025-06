Brivido Internazionali Il tennis dei big. Carraresi: "Uno sport in ottima salute"

Il tennis italiano con i successi degli azzurri sta vivendo un momento d’oro e molti giovani si stanno avvicinando allo sport di racchetta, anche in Umbria: lo dimostra la crescita dei tesserati nei circoli, 26mila tra tennis e padel, e l’ottimo rendimento dei vivai negli 87 club della regione. Numeri ricordati dal presidente della Fitp Umbria Roberto Carraresi, ora nel Consiglio nazionale della Federazione (la notizia è stata resa ufficiale nel corso della serata che si è svolta all’Osteria dell’Olmo), intervenuto alla cerimonia di inaugurazione degli Internazionali, oggi ai nastri di partenza al Tennis club Perugia. "Siamo alla decima edizione del torneo - dice il presidente del circolo Luigi Grafas- e siamo molto contenti della sua evoluzione dal 2015 ad oggi. L’appuntamento è diventato un punto di riferimento del circuito ATP Challenger Tour e quest’anno saremo premiati per aver raggiunto con successo dieci edizioni". Applausi all’artefice di tutto Marcello Marchesini, presidente di Mef Tennis Events, che anche quest’anno ha fatto bingo con la wild card all’ex numero tre del mondo: lo svizzero Wawrinka. Il direttore sportivo del torneo, Francesco Cancellotti, ricorda che l’entry list, guidata dal numero 63 del mondo Roberto Carballes Baena, può contare su almeno sei italiani nel tabellone principale, in attesa dei risultati delle qualificazioni e delle wild card. Tra di loro spicca Luca Nardi e Gigante. Quanto ai ragazzi del vivaio di casa, Edoardo Betti e Lucio Ratti hanno ricevuto l’invito per il tabellone di qualificazione.

Intanto ieri pomeriggio ai giardini Carducci, dove è stato allestito un campo da minitennis, tutti a giocare con alcuni big del torneo Samuel Vincent Ruggeri, Stefano Napolitano e Stefano Travaglia.

Silvia Angelici