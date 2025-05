Brilla la Elcom System dei fratelli Granieri: "Edilizia di rango: concretezza ai sogni"

Assegnato il Premio Lions Città di Perugia 2025 (VIII edizione) ai fratelli Simonetta, Giammario e Amanzio Granieri, titolari della Elcom System di Pantalla. Un’azienda leader in materia di termopareti, termocoperture e quanto di ampio utilizzo nell’edilizia di rango. Con la finalità dichiarata di coniugare un raffinato gusto estetico con efficienza e praticità. Una prestigioso riconoscimento (targa, leoncino patinato, simboli del club) che, a distanza di un quarto di secolo, si pone in linea di continuità con l’analogo premio, attribuito dal Lions tuderte al padre Luigi, già costruttore di carri agricoli e poi fondatore dell’azienda Ilfe, antesignana di tecnologie e prodotti ormai diffusi in Europa e nel mondo.

Il premio è stato creato e voluto dal socio Roberto Mencarelli, assecondato dall’attuale presidente Piergiorgio Di Clemente e dai soci del club. La laudatio dei fratelli Granieri è stata tenuta da Sandro Allegrini che ne ha dipanato la matassa storica, con riferimenti al territorio, alla comunità tuderte, alla “laicizzazione del tempo” (Le Goff), dal campanile della chiesa alla sirena della fabbrica a scandire i momenti salienti di vita e di lavoro. Tra i presenti, il consigliere comunale Cesare Carini e il sindaco di Todi Antonino Ruggiano.