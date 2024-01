“Briciole di felicità“ nella stagione ragazzi al Brecht di San Sisto

Tra le proposte del teatro ragazzi, da non perdere questo pomeriggio 17 al Brecht di San Sisto il nuovo appuntamento della stagione “Uno spettacolo di famiglia“ curata da Fontemaggiore. Alle 17 va in scena “Briciole di felicità“ (nella foto), spettacolo di Anna Maini con la consulenza artistica di David Faraco, ispirato a ’Il Venditore di Felicità“ di Davide Calì e Marco Somà: la regia è di ArteVox Teatro, sul palco Alessia Candido e Matteo Piovani con i pupazzi di Marco Lucci del Laborincolo, le illustrazioni di Rossana Maggi, il video design e scene di Maria Elena Fusacchia e le musiche originali di Gipo Gurrado. In un bosco di case sospese, racconta lo spettacolo, irrompe all’improvviso il Venditore di Felicità. La vende in barattoli, peccato che siano vuoti. Inizia così un’avventura che porterà gli abitanti del villaggio a uscire dalle loro case e a relazionarsi tra loro, a parlarsi e infine a conoscersi davvero.

Il biglietto costa 7.50 euro (a partire dai 3 anni), la biglietteria è aperta dalle 16.