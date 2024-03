Braglia e il derby: "Non è una partita come le altre. Lo stadio pieno ci darà la carica"

GUBBIO – "Non è una partita come le altre". Esordisce così mister Braglia in conferenza stampa, consapevole del fatto che la gara contro il Perugia vale molto di più di tre punti, sia per quanto riguarda la classifica (appena quattro i punti di distacco tra le due formazioni) che per quanto riguarda i tifosi e la rivalità esistente tra le due squadre. I numeri, aggiornati al tardo pomeriggio di ieri, suggeriscono un’atmosfera sicuramente diversa da quella che solitamente accompagna i match casalinghi del Gubbio.

Gli spettatori previsti superano i 2500 e si avvicinano ai 2600: la curva ospiti è sold out – sono stati venduti i 1175 tagliandi disponibili – così come anche la curva rossoblù è vicina al riempimento. Numeri che non si vedono facilmente a Gubbio, come fa notare mister Braglia: "È bello giocare con la gente, qui purtroppo anche se facciamo bene come abbiamo fatto negli ultimi due anni non ci sono molti spettatori. Poi non è che possiamo andare a prendere la gente a casa, si vede che tra squadra e città c’è un certo distacco".

Innegabili le parole del tecnico toscano, che chiama i sostenitori a raccolta non solo per l’emozionante derby umbro, ma anche per il resto della stagione: avere uno stadio presente, rumoroso ed infuocato può sempre fare la differenza. Al netto, ovviamente, dei fedelissimi che seguono la squadra in casa e in trasferta, senza mai fare mancare il proprio affetto. Certo, il derby è sempre il derby e viaggia su binari diversi dagli altri: "È una gara che sicuramente è sentita di più, c’è più movimento, più entusiasmo e gli striscioni che vedo in giro per la città lo testimoniano. Loro sentiranno molto la pressione come la sentiamo noi, perché è inutile che ci giriamo intorno, non è una partita normale. Vogliamo regalare qualcosa a questa città che ci ospita, faremo di tutto per poterlo fare".