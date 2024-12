Boutique Lungarotti. Antonella Treppaoli: "Gli orsi di Ralph Lauren"

Prosegue il nostro viaggio tra le vetrine dei negozi. Oggi dedichiamo questo spazio all’allestimento di Lungarotti. Nelle tre vetrine spalancate su piazza Danti campeggia una famiglia di orsi giganti vestiti in maniera impeccabile, mamma orsa, per esempio è in abito da sera. "Le nostre vetrine sono ispirate al negozio Ralph Lauren di Londra di New Bond Street - spiega Antonella Treppaoli -. I teddy sono l’immagine iconica del marchio. Li ho visti e mi hanno conquistato, anche perchè noi siamo rivenditori del noto brand da 30 anni".