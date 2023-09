Bottigliate al supermercato. Due feriti e tre denunciati

SPOLETO

Si prendono a bottigliate in testa al supermercato, in due finiscono al pronto soccorso e scattano tre denunce. Gli agenti del commissariato di Spoleto, su segnalazione al numero di emergenza, sono intervenuti nei pressi di un supermercato e sono stati fermati da due uomini, cittadini stranieri di 34 e 22 anni (di cui uno ferito alla testa), che hanno dichiarato di essere stati aggrediti da un altro uomo che si trovava ancora al centro commerciale poco distante. I poliziotti hanno individuato il soggetto, anch’egli straniero di 44 anni e ferito a sua volta alla testa. Il 44enne ha dichiarato alla polzia di essere stato avvicinato e minacciato dai due uomini alla presenza dei figli. Andato in escandescenze, aveva afferrato una bottiglia e l’aveva infranta contro la testa del 34enne. il 22enne aveva quindi preso le difese dell’amico, afferrando anche lui un’altra bottiglia e colpendo a sua volta alla testa il rivale. Spaventati, i due si sono dati alla fuga fino ad incontrare la pattuglia della polizia. Dopo aver riportato le parti alla calma, gli agenti hanno fatto intervenire il personale sanitario che ha accompagnato i feriti al pronto soccorso di Spoleto per le dovute cure mediche. Al termine degli accertamenti, il 44enne e il 22enne sono stati deferiti denunciati per i reati di minacce e lesioni aggravate, mentre il 34enne è stato denunciato solo per il reato di minacce.