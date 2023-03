“Botteghe storiche“ da tutelare

ORVIETO Approvata dalla Giunta comunale la proposta di regolamento per la tutela delle botteghe storiche e degli esercizi tradizionali. Obiettivo è "salvaguardare, promuovere, valorizzare e sostenere gli esercizi commerciali ed artigianali che hanno un intrinseco valore storico, artistico, architettonico e commerciale e che costituiscono una risorsa preziosa per Orvieto, anche sotto il profilo dall’attrattività turistica, in quanto testimonianza della storia e della più distinta tradizione imprenditoriale della comunità orvietana".Composto da 17 articoli, il regolamento fissa i requisiti per la qualifica di "bottega storica" che può essere ottenuta da esercizi commerciali, ricettivi e artigianali. Tra questi il mantenimento dell’attività da almeno 40 anni, anche con denominazioni, insegne o gestioni diverse.