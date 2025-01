Botte, risse e Aggressioni

TERNI Aggressioni, risse, un accoltellamento e danneggiamenti in serie costano la chiusura per quindici giorni di un locale abitualmente frequentato da giovani e giovanissimi, una discoteca. La decisione è stata presa dal questore Luigi Mangino dopo che, negli ultimi mesi, sia all’interno che all’esterno del locale si sono ripetuti diversi episodi di violenza. In particolare nello scorso dicembre un giovane è stato aggredito nell’area antistante il locale prima con un pugno e poi con una coltellata all’addome, riportando un trauma cranico e una ferita giudicata guaribile in due settimane.

Inoltre, qualche giorno fa, un altro giovane è stato aggredito all’interno del locale con un pugno al volto e i poliziotti della squadra volante intervenuti sul posto sono stati a loro volta spintonati e ingiuriati da un folto gruppo di amici della vittima, anch’essi clienti del locale e in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuto dall’abuso di alcol. Una situazione che, riferisce la Questura, ha messo a rischio l’incolumità degli agenti e di tutti i presenti. Da qui la chiusura del locale per due settimane al fine di impedire alla radice il verificarsi avvenimenti che possano pregiudicare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini", riferisce la Questura.