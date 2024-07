Minacce e botte anche quando era incinta: per un 37enne c'è il divieto di avvicinamento

Foligno, 26 luglio 2024 - Botte, pedinamenti, offese a raffica. Le mura domestiche erano diventate una prigione violenta. Così la donna, una giovane folignate, ha trovato il coraggio di denunciare il caso alla questura. Dai suoi racconti, l' ex compagno, era gelosissimo, tanto che le aggressioni fisiche hanno caratterizzato tutto il tempo della loro relazione compreso quando lei era incinta e anche dopo la nascita della bambina.

Stanca di quella vita da inferno ha deciso di separarsi. E da lì l'uomo è diventato sempre più violento perché non accettava la separazione. Come riferisce la Questura "è arrivato ad aggredire un uomo che si è intrattenuto con la sua ex e anche lei che ha provato a difenderlo". Le indagini della polizia hanno confermato quanto raccontato dalla vittima. Così per il 37enne è scattato il divieto di avvicinamento alla donna che sarà documentato anche dall’applicazione di un dispositivo elettronico. In caso di violazione per lui si apriranno le porte del carcere.