Botte alla compagna, arrestato. Violenze anche in gravidanza

Minacce, aggressioni verbali e fisiche contro la compagna, anche quandoera incinta. Gli agenti di Perugia e Foligno hanno proceduto congiuntamente a dare esecuzione alla misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Spoleto, nei confronti di un 35enne ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna. Dagli accertamenti investigativi della polizia, coordinata dalla Procura di Spleto, è emerso che l’indagato, in più occasioni, si era lasciato andare a gravi minacce, aggressioni verbali e fisiche contro la donna, anche durante il periodo di gravidanza. I numerosi episodi di violenza erano proseguiti anche in seguito alla nascita del bambino della coppia, con la donna caduta in un profondo stato d’ansia e paura nei confronti del compagno. Quando poi, lo scorso 25 novembre, la vittima, in seguito a una violenta aggressione fisica che le aveva provocato lesioni guaribili in 14 giorni, si era determinata ad andare via di casa, l’uomo aveva intensificato le aggressioni verbali, mandandole numerosi messaggi in cui minacciava di dare fuoco alla casa e, persino, di sfregiarla. Per questo, esasperata dalla situazione, la donna ha chiesto aiuto alla polizia. Gli approfondimenti hanno dato riscontro al terribile racconto della vittima. Così, valutando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di reiterazione del reato, il pm ha richiesto l’ applicazione della custodia cautelare in carcere. Il giudice delle indagini preliminari, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, ha emesso l’ordinanza di carcerazione.