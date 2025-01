Botta e risposta in regione

TERNI Botta e risposta nel question time in Consiglio reginale sul nodo dei costi energetici di Ast. Eleonora Pace (FdI) ha chiesto all’assessore Francesco De Rebotti gli intendimenti della Giunta in merito alle "misure urgenti da mettere in campo per la risoluzione del problema e quali siano le eventuali soluzioni che possano garantire tariffe energetiche più competitive, assicurando la sostenibilità degli investimenti e il mantenimento dei livelli occupazionali". L’assessor De Rebotti ha risposto che "da più di due anni si parla di questa vicenda. L’incontro del 30 dicembre ha fatto emergere che la firma dell’accordo di programma è condizionata dalla questione energetica. L’azienda sta interloquendo con i Ministeri per trovare una soluzione efficace e rispettosa delle regole sugli aiuti di Stato. Il Governo ha mostrato grande disponibilità e sta lavorando per questo obiettivo. Alla Regione non spetta la gestione della fase contingente (da qui al 2029) ma l’istituzione del gruppo di lavoro interdirettoriale sulla produzione di energia dalle grande derivazioni elettriche, affinché si arrivi pronti al 2029 e i benefici di questa operazione, che dovrebbero portare un beneficio al pubblico e all’asset industriale delle imprese della regione, dove ci sono impianti particolarmente energivori come Ast. Attendiamo la nuova convocazione del Tavolo".