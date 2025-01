Boschi usati come discariche. Quattro denunce per rifiuti speciali abbandonati

Terni, 13 gennaio 2025 - Boschi usati come discariche. Radure incontaminate deturpate dai rifiuti tossici. Non accenna a diminuire la deprecabile abitudine, sia da parte di privati che di imprese, di abbandonare rifiuti lungo le strade o in luoghi nascosti in molte zone del Comune di Terni, determinando fenomeni pericolosi per l’ambiente, oltre che problemi di decoro urbano.

Al fine di reprimere e prevenire questi fenomeni, il nucleo Carabinieri Forestale di Terni ha continuato a mettere in atto specifici servizi di pattugliamento e di indagine riuscendo in quattro casi ad individuare i responsabili e a denunciarli, con l’attivazione delle procedure previste per legge finalizzate alla successiva rimozione dei rifiuti per il loro corretto smaltimento.

A La Forca, per esempio, nei pressi del Parco Villalago è stato rinvenuto un cumulo di rifiuti speciali di circa due metri cubi, costituiti da residui di demolizione e costruzione edilizie, abbandonato in un terreno; le indagini hanno portato all’individuazione del responsabile, un artigiano edile che, per sfuggire ai costi legati al corretto smaltimento dei rifiuti prodotti dalla sua attività, li ha abbandonati sul terreno.