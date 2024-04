Boschi della zona Cesi. Il blitz dei carabinieri

Offensiva dei carabinieri di Terni contro lo spaccio di droga: nuovi controlli nell’area boschiva di Cesi e, in un’altra operazione, l’arresto di un 29enne trovato con hashish e cocaina. Nella prima mattinata di lunedì i militari hanno perlustrato l’area boschiva di San Biagio a Cesi, dove ci sono abitazioni abbandonate, utilizzate come rifugio da soggetti dediti all’attività di spaccio di stupefacenti. Le persone presenti si sono allontanate in tutta fretta appena percepito l’intervento dei militari. I carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato grammi 40 circa di hashish. Inoltre è stato smantellato un bivacco utilizzato dagli spacciatori per nascondersi dalle forze di polizia, realizzato in maniera rudimentale tra la boscaglia con sedie, poltrone, un tavolo e batterie per auto, oltre che svariate provviste alimentari.

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, in via Aleardi a Terni i carabinieri hanno arrestato un 29enne, di origini tunisine, per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. L’uomo era a bordo di un’utilitaria condotta da una giovane donna italiana che, nel pomeriggio di mercoledì, è stata fermata per un controllo. Nel corso dell’identificazione l’uomo ha cercato di disfarsi di 3 involucri contenenti, complessivamente, oltre 65 grammi di hashish: inoltre, nel corso della successiva perquisizione personale e veicolare sono stati rinvenuti oltre 8 grammi di cocaina, la maggior parte dei quali occultati tra i sedili del veicolo, il tutto posto in sequestro. Per l’uomo è così scattato l’arresto. Il giudice ha convalidato l’arrestato e stabilito l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.