Borse di studio Visconti. Premiati 46 studenti

Un riconoscimento a chi si è distinto per il rendimento scolastico, ma anche per buone capacità di relazione, sentimenti di solidarietà, rispetto dell’ambiente e delle regole di convivenza democratica, impegno nell’innovazione, nel volontariato e nella conservazione dei beni culturali. Sono state assegnate nella Sala della Conciliazione, le borse di studio intitolate a Tommaso Visconti, ex assessore municipale, prematuramente scomparso, consegnate a 46 studenti delle scuole primarie e delle secondarie di primo e secondo grado. Sono state erogate dal Comune per 10mila euro. Alla cerimonia, presente Rosella Pampanoni Visconti, moglie del compianto assessore, sono intervenuti l’assessore Paolo Mirti e Donatella Casciarri, presidente del consiglio. I premiati: Sveva Bini, Riccardo Proietti Ringa, Gabriel Budau, Aurora Rotoni, Gabriele Mantovani, Lorenzo Tomassini, Sofia Balducci, Alessio Casagrande Cuppoloni, Michele Apostolico, Samuele Verzini, Riccardo Besim Kasa, Stefania Tipu, Giulia Paciotti, Michael Petrosino, Eni Zguri, Angela Dionigi, Alessio Guerciolini, Margherita Ranocchia, Evelina Agostinelli, Diletta Piccioni, Vittorio Rosatelli, Lorenzo Balducci, Francesco Lucidi, Lavinia Boccali Roviglioni, Alessio Betti, Benedetta Cappellin, Giordano Chiorri; Lorenzo Silo, Damiante Sorbelli, Lucio Chiavoni, Amandarita Spina, Alessandro Ligi; Mattia Bartoccetti, Maryangel Anayochukwu Ayinyechi, Maria Chiara Stazi, Sebastiano Punzi, Anna Giammaria, Benedetta Arcaleni, Elena Maggi, Giorgia Ballarani, Viola Carlani, Martina Cioccoloni, Federico Gaggia, Damiano Branda; Emanuele Siena; Gioia Catria.

Maurizio Baglioni