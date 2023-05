Borse di studio Domande entro il prossimo 16 giugno

C’è tempo fino al 16 giugno per presentare la domanda per l’erogazione delle borse di studio del ministero dell’Istruzione riservate a studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 20222023. Alla Regione che nei giorni scorsi ha approvato i criteri e le modalità per accedere al beneficio, è stata assegnata la somma complessiva di 450 mila euro nell’ambito dei 39,7 milioni di euro messi a disposizione dal ministero. L’importo massimo della borsa di studio assegnata agli alunni della Scuola Secondaria di secondo grado è di 150 euro. L’importo potrà essere rideterminato in rapporto al numero totale degli ammessi al beneficio e alle risorse finanziarie disponibili. Saranno ammessi al beneficio gli studenti appartenenti a famiglie con un Isee non superiore a 15.748,78 euro. Le domande vanno presentate entro il 16 giugno 2023 sul modello predisposto all’ufficio protocollo del Comune o all’indirizzo di posta certificata [email protected]