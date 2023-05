Boris Petrushansky star degli Amici della Musica il virtuoso del pianoforte in concerto a Perugia

Un solista d’eccezione per il penultimo appuntamento della stagione degli Amici della Musica di Perugia organizzata dalla Fondazione Perugia Musica Classica: il celebre pianista russo Boris Petrushansky (nella foto) si esibirà oggi alle 17.30 nella Basilica di San Pietro nel concerto che recupera quello inizialmente previsto lo scorso 11 marzo e rinviato per precauzione dopo il terremoto che aveva colpito la nostra regione. Petrushansky eseguirà le “Davidsbundlertanze op. 6“ di Robert Schumann e i “Quadri da un’esposizione“ di Modest Mussorgsky, due capolavori dell’Ottocento molto diversi tra di loro: protagonisti delle 18 Danze schumanniane sono i membri fantasiosi di quella “Lega di Davide” inventata dal musicista per combattere contro i Filistei, che secondo Schumann imperavano in maniera sterile sulla musica tedesca dell’epoca, mentre i Quadri di Mussorgsky sono un omaggio all’amico Viktor Hartmann, architetto e pittore, e sono ispirati a undici delle sue pitture, terminando con la grandiosa “Grande porta di Kiev”. Ultimo allievo del leggendario pianista e docente russo Heinrich Neuhaus, Boris Petrushansky si è affermato giovanissimo con i premi ai tre concorsi di Leeds, Mosca e con la vittoria del Concorso “Casagrande” di Terni nel 1975, alla quale fece seguito una importante tournée internazionale. Nel corso degli anni si è esibito – con la Filarmonica di Mosca, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestra da Camera della Comunità Europea e la Philharmonia Quartett Berlin Tra le tante, ha collaborato con grandi direttori d’orchestra e nel giugno del 2014 ha ricevuto il premio internazionale dell’Accademia delle Muse di Firenze. La stagione si chiude sabato prossimo 27 maggio al teatro Morlacchi con il concerto alle 21 dell’Orchestre des Champs Elysees diretta da Philippe Herreweghe. Info e biglietti su perugiamusicaclassica.com