’Borgo Band, quando la Banda passò’. Tra giocolieri e musica da strada

PASSIGNANO – Grande successo per "Borgo band, quando la banda passò". A Passignano sul Trasimeno i bravissimi artisti di strada del "Nuovo piccolo teatro" di Bastia Umbra si sono esibiti coinvolgendo grandi e piccini, partendo dal molo e fino al parco giochi, portandoli in piazza Garibaldi dove, è iniziato il bellissimo concerto della storica Banda di Passignano sul Trasimeno fondata nel 1867. Poi, dopo un mare di meritatissimi applausi per il coinvolgente concerto, sono tornati sui loro trampoli i giocolieri. Presenti l’assessore alla Cultura del Comune, Paola Cipolloni, il direttore artistico maestro Paolo Ciacci che ha portato il messaggio di convinta collaborazione con la rassegna "Borgo Band" del Conservatorio Morlacchi di Perugia, e il presidente onorario Pietro Trinari che ha proferito un commovente discorso non solo rivolto ai passignanesi, ma al sentimento umano che giornate coinvolgenti come queste suscitano.