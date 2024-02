Boom di arrivi e presenze nel 2023

SPOLETO Un 2023 da record per il turismo. Crescono arrivi e presenze. Se i dati 2023 segnano rispettivamente un +10,7% e +8,4% sull’anno precedente, i numeri che certificano una ripresa significativa del turismo in città sono quelli relativi al confronto 2023-2019. Lo scorso anno gli arrivi sono cresciuti del 13.4% e le presenze del 16.5% rispetto al periodo immediatamente precedente la pandemia e l’emergenza sanitaria, con valori che in termini assoluti hanno fatto registrare oltre 16.000 arrivi (122.002 contro 138.306) e circa 48.000 presenze in più (291.244 contro 339.193). Tra il 2021 e il 2023 l’incremento degli arrivi ha superato il 30% (+33.6%) mentre quello delle presenze ha raggiunto un +28.6%.