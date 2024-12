Bonifica bellica nell’area di cantiere. Al setaccio le fondamenta del Verdi

Bonifica bellica nell’area del cantiere del nuovo Teatro “Verdi“. "Affidamento del servizio di bonifica bellica sistematica terrestre da ordigni esplosivi e

residuati bellici sull’area di sedime del nuovo edificio comprese le fondazioni profonde" e la determina della Direzione lavori pubblici di Palazzo Spada che, in affidamento diretto del valore di 109mila euro e su due preventivi presentati , incarica una ditta di San Marcellino, in provincia di Caserta, "che si è resa disponibile ad effettuare fin da subito il servizio di bonifica bellica sistematica terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici sull’area di sedime del nuovo edificio comprese le fondazioni profonde presso il Teatro GiuseppeVerdi". Non è la prima bonifica bellica dell0area. "Con determina 3638 del 07/12/2023 veniva affidato il servizio di bonifica bellica – si legge in quest’ultimo provvedimento – per procedere all’attuazione di un piano di indagini propedeutico alle future demolizioni e allo spostamento dei sottoservizi, come richiesto dalla Soprintendenza Archeologica Beni culturali (...) Con successiva determina dirigenziale n. 363 del 15/02/2024 è stata approvata una modifica contrattuale del servizio suddetto; si rende necessario eseguire la bonifica bellica delle aree residue di intervento non indagate e in corrispondenza del sedime delle fondazioni profonde;per quanto sopra è stato richiesto un preventivo a ditte specializzate nel settore, nel rispetto del principio di rotazione". Ed essendo l’importo inferiore ai 140mila euro è previsto l’affidamento diretto.