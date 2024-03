’Bonfigli’, missione Europa. Gli studenti scoprono le istituzioni di Bruxelles

CORCIANO

Un’esperienza didattica e formativa di grande rilevanza, che ha investito anche e soprattutto la sfera umana. E’ quella vissuta dagli studenti delle classi terze dell’Istituto ’Benedetto Bonfigli’ di Corciano che insieme ad alcuni dei loro insegnanti sono stati ricevuti al Quartiere Europeo di Bruxelles, dove hanno sede la maggior parte degli organi Istituzionali dell’UE. A capitanare la delegazione, la docente di lettere Donata Guardì, invitata dall’europarlamentare Camilla Laureti, che ha voluto, in un certo senso, premiare quei ragazzi che hanno dimostrato un’attenzione particolare e una partecipazione attiva allo studio delle istituzioni europee.

La visita, sostenuta a livello UE per viaggio e soggiorno, mentre la componente assicurativa è stata a carico della scuola, si è svolta nei giorni scorsi ed ha lasciato, come hanno avuto modo di appurare gli accompagnatori del gruppo, stimoli più che positivi nei giovani partecipanti. In particolare, la visita all’Emiciclo del Parlamento ha consentito di poter toccare con mano e comprendere pienamente il significato di Cooperazione, Confronto, Discussione, Unione. Termini solo apparentemente astratti che diventano, invece, modalità di comportamento e di azione. "I nostri alunni – il commento della docente Guardì, che è stata supportata nel progetto dalla collega Emilietta Pigliautile – sono stati coccolati e stimolati continuamente, non come visitatori anonimi, ma come parte in causa. Un bilancio delle giornate estremamente positivo – ribadisce – al pari dell’approccio avuto dal mondo della politica nei confronti degli studenti stessi".

Tra i ricordi più significativi, l’incontro al Comitato della Regione Umbria, dove i ragazzi si sono costantemente interfacciati con quanti presentavano le funzioni dell’organismo, potendo esprimere in merito le proprie osservazioni. E’ stato un modo per mantenere altissimo il livello di attenzione, insieme alla consapevolezza di essere sempre stati parte attiva.