Bollette non pagate: il Comune deve 40.911 euro a Umbra Acque

Il Comune di Perugia deve versare a Umbra Acque

40.911 euro per bollette non pagate nel quinquennio 2017-2022. E’ quanto risulta dalla determina dirigenziale numero 3684 del 5 dicembre, nella quale si dispone il pagamento. Si tratta

di fatture, si legge nell’atto, che furono "soggette a contestazione da parte dell’allora dirigente, per eccessivo consumo. Nel frattempo, per mero errore materiale, gli impegni assunti per la liquidazione delle fatture sopra riportate, sono stati eliminati con i conti consuntivi. Umbra Acque lo scorso 18 novembre ha scritto a Palazzo dei Priori, informando gli uffici di aver eseguito una ricognizione delle fatture sospese tra le quali quelle relative a quei cinque anni, "chiedendone il pagamento, in quanto dovuto".

Un atto di routine dunque

tra società di servizi e amministrazione comunale di Perugia, con la questione risolta nel massimo della collaborazione

reciproca.