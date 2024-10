Blitz antidroga nel parco. Agente si aggrappa all’auto per bloccare il pusher

Inseguimento da Far West al parco di via Rubicone, dove gli agenti della polizia sono intervenuti per arrestare uno spacciatore tunisino, classe 1991, fermato dopo essere stato colto in flagranza a vendere droga. Un agente ha tentato di fermare il conducente di un’auto in fuga, aggrappandosi allo sportello. L’operazione è scattata dall’osservazione di atteggiamenti sospetti di due persone, una in bici e una in auto, che aspettavano nel parco. I due sono stati poi avvicinati da un’auto, condotta da un uomo, che ha consegnato loro un oggetto e ha ricevuto denaro. A quel punto, mentre uno degli agenti ha tentato di fermare i due acquirenti, l’altro si è diretto verso il venditore, intimandogli di spegnere il motore e scendere dal veicolo. L’uomo è ripartito a bordo dell’auto, costringendo l’operatore ad aggrapparsi al conducente nel tentativo di evitare di essere investito. Dopo una breve fuga l’auto è andata a sbattere sulla recinzione del parco. Nel tentativo di fuggire a piedi, il 33enne ha ingaggiato una colluttazione con l’agente. Con non poca fatica, anche grazie all’intervento di un collega, i poliziotti sono riusciti a bloccare il pusher che è stato poi perquisito. In tasca sette involucri con eroina e cocaina, oltre a più di mille euro, provento dello spaccio. Uno dei due clienti si è dato alla fuga. L’altro è stato identificato come un italiano, classe 1992. Il 33enne è stato arrestato per spaccio, con sequestro delle sostanze e del denaro. Ha patteggiato tre mesi di reclusione, oltre alla multa di 4000 euro.

Alessandro Orfei