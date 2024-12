Blitz a Santa Lucia di Narni

NARNI Smantellato un bivaccoo nei boschi di Santa Lucia, nell’ambito dell’attività dei carabinieri contro il fenomeno sempre più diffuso dello spaccio nei boschi. Il blitz è scattato all’alba di ieri. Dopo alcune segnalazioni da parte di

cittadini e cacciatori e a seguito di sopralluoghi ed appostamenti, i militari hanno individuato a Santa Lucia, a circa 150 metri dalla strada provinciale 72, l’ennesima “piazzola“ allestita nella vegetazione e utilizzata

come base dagli spacciatori proprio per eleudere i controlli nelle aree urbane. Alla vista dei carabinieri due soggetti si sono dati ad una precipitosa fuga, riuscendo a fare perdere le loro tracce nella fitta boscaglia. I carabinieri hanno comunque smantellato la loro postazione, dove sono stati rinvenuti oggetti e materiali tali da far

supporre che gli spacciatori vi si intrattenessero già da molto tempo La bonifica dell’area è

avvenuta grazie agli operatori dell’Asm di Terni. Attività del genere, annunciano i carabinieri, saranno ripetute a breve nel comprensorio narnese e non solo. Il fenomeno dello spaccio nei boschi è ormai diffusissimo in tutta la provincia. Solo a Terni interessa le zone di Cesi, Piediluco, Collelicino.