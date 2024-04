Bimbo di sei anni ustionato in casa

Ha riportato ustioni in varie parti del corpo, ma non è in pericolo di vita. Ora è ricoverato al Meyer di Firenze, in osservazione. Il trasferimento del bambino, di sei anni, è stato disposto dai medici del Santa Maria della Misericordia che per primo lo hanno preso in cura, nella serata di venerdì. Al pronto soccorso, secondo quanto è stato possibile appurare, è stato accompagnato dalla mamma e dal papà, anche loro feriti nell’incendio che si è verificato in un’abitazione di campagna a Ripabianca di Deruta. Un ritorno di fiamma, stando alle prime verifiche, causato da una fuga di gas. Il piccolo è stato investito dalla fiammata che ha interessato la cucina dell’abitazione, riportando ustioni al volto e in altre parti del corpo, ma le sue condizioni, sono considerate cautamente stabili. Sottoposti a cure mediche anche i genitori, il padre di 42 e la madre di 36 anni, che sarebbero stati coinvolti in maniera marginale dalla fiammata e dalla conseguente esplosione che ha danneggiato gli infissi dell’abitazione. Sono stati giudicati guaribili in una decina di giorni. Un malfunzionamento sarebbe alla base della perdita di gas della linea di alimentazione dell’abitazione da cui si è generato lo scoppio.