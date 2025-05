Bike sharing sul Tevere: "Una proposta concreta"

Sarà presentato in commissione venerdì prossimo l’ordine del giorno a firma del consigliere Federico De Salvo, sostenuto con dai consiglieri di Anima Perugia e Orchestra per la Vittoria, Riccardo Vescovi, Laura Tanci, Simone Cenci e Lucia Maddoli. L’ordine del giorno impegna il sindaco e la Giunta "a valutare la realizzazione di postazioni di bike sharing lungo l’intero tratto fluviale del Tevere che collega Ponte Pattoli a Ponte San Giovanni, passando per quartieri strategici come Ponte Felcino e Ponte Valleceppi. Una proposta concreta che guarda al futuro, in linea con le esigenze ambientali e urbanistiche di una città che punta a essere sempre più vivibile, verde e accessibile. Un passo deciso verso la mobilità sostenibile". Il documento chiede inoltre all’amministrazione di attivarsi per una campagna di sensibilizzazione, così da informare e coinvolgere la cittadinanza nell’utilizzo del servizio. Con questo ordine del giorno, Anima Perugia e Orchestra per la Vittoria confermano il loro impegno "per un’amministrazione attenta al benessere collettivo e alla qualità della vita urbana. La città ha bisogno di scelte coraggiose e lungimiranti: il bike sharing lungo il Tevere è una di queste".