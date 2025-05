Interventi sul lago, sbloccati i lavori. Un milione di euro per il Trasimeno

La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore Simona Meloni, lo schema attuativo degli interventi contenuti nell’Accordo di programma da siglare con il Commissario straordinario nazionale per il contrasto alla scarsità idrica e che sblocca i lavori per la realizzazione del “Piano operativo degli interventi volti al ripristino dell’officiosità idraulica del Lago Trasimeno“. Il documento prevede un finanziamento complessivo di 1 milione di euro per il 2025, destinato a interventi urgenti e strutturali.

Le risorse serviranno a finanziare sei linee di azione fondamentali: opere idrauliche in modalità sperimentale per l’attivazione del sistema di adduzione dal bacino di Montedoglio al Trasimeno (150mila euro); ripristino dell’officiosità idraulica in prossimità degli imbocchi delle darsene (250mila) e approfondimento fondali in prossimità dei pontili (250mila); manutenzione straordinaria della rete idraulica di scolo verso il lago, a partire dal Fosso Paganico a Castiglione del Lago (50mila); interventi sui punti di attracco, darsene e rotte di navigazione, per garantire la piena fruibilità degli scali lacustri (250mila); azioni urgenti per la mitigazione degli impatti ambientali causati dai bassi livelli idrici (20mila); studi di sistema per sostenibilità ambientale, adattamento climatico e gestione delle emergenze idriche, incluse soluzioni di dragaggio e riuso dei sedimenti (30 mila).

Avvio dei lavori già ai primi di luglio, con tempi che variano in base alla complessità degli interventi. "La delibera di Giunta sblocca lo schema attuativo con gli interventi dell’Accordo di programma – ha dichiarato Meloni –. Un passo deciso nella direzione di una gestione integrata e lungimirante del nostro lago. Il Trasimeno è una risorsa naturale, economica e identitaria straordinaria, ma anche fragile. Questo piano interviene sui problemi più urgenti e guarda al futuro, con studi e soluzioni che puntano alla stabilità del bacino, alla qualità ambientale e alla piena fruibilità turistica".

L’intervento rappresenta uno dei primi esempi di collaborazione operativa tra Regione e Commissario nazionale. I progetti saranno seguiti da un Osservatorio tecnico.