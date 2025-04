Biblioteca Sperelliana. Aumentano iscritti, ingressi e prestiti di libri

Tra i vari servizi di cui la comunità eugubina può usufruire, un posto di risalto per la propria funzione lo ha la Biblioteca Sperelliana, che nel 2024 ha registrato una significativa partecipazione da parte del pubblico e un incremento nell’utilizzo dei suoi servizi. Grazie ai 511 nuovi iscritti alla Biblioteca, il numero totale è salito a 7.384: cifre importanti se si pensa che l’iscrizione, gratuita, non è necessaria per accedere agli spazi della Biblioteca o consultare il materiale, ma solo per usufruire del servizio di prestito domiciliare, che nell’ultimo anno ha visto un’importante impennata. Sono stati infatti 8.358 i prestiti di materiale librario che la Biblioteca eugubina ha elargito durante lo scorso anno, in aumento rispetto ai 6.473 registrati nel 2023. Anche la presenza in Biblioteca è stata significativa: secondo i dati sono 20.524 gli ingressi effettivi, ovvero persone che hanno usufruito attivamente dei servizi della struttura (escludendo gli accessi alla Sala ex Refettorio). Inoltre, il sistema di contapassi ha rilevato un totale di 47.444 passaggi in entrata, un dato che riflette l’intensa frequentazione della struttura e il conseguente livello di usura degli spazi e degli arredi. Nel corso dell’anno sono stati catalogati 2.045 libri. Di questi, circa la metà rappresentano novità editoriali, mentre il resto proviene da donazioni, selezionate attentamente per arricchire le collezioni. La Biblioteca, in conformità con il regolamento vigente, accoglie solo donazioni di materiale recente (pubblicazioni degli ultimi anni) o testi ritenuti di particolare rilevanza per il patrimonio documentale eugubino. La Biblioteca Sperelliana ha svolto un ruolo chiave nell’organizzazione e nell’ospitalità di numerose attività culturali di promozione della lettura rivolte a un pubblico di tutte le età. Nel dettaglio, presso le aule della biblioteca si sono svolte 637 attività, mentre la Sala ex Refettorio ha ospitato 340 eventi. Dati eloquenti, che testimoniano l’importanza del servizio offerto in svariati modi e ambiti sociali, dalla promozione della lettura all’ospitare eventi culturali diversi tra di loro, fattore chiave per la crescita mentale e culturale della città.

Federico Minelli