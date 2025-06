Beverly Pepper Una nuova casa a Todi

Una nuova casa per la Fondazione Progetti Beverly Pepper. Con un’affollata cerimonia, tra musica, visite guidate e aperture speciali, è stata inaugurata ieri la nuova sede espositiva della Fondazione, attiva a Todi dal 2018, in via del Duomo, a pochi passi dalla centralissima Piazza del Popolo.

In questi spazi si potrà ammirare un’esposizione permanente di opere grafiche e pittoriche mai viste prima, in dialogo con i lavori scultorei di Beverly Pepper. La Fondazione vuole infatti restituire una lettura molteplice e articolata della produzione dell’artista, universalmente riconosciuta come pioniera della scultura in ferro e dell’arte monumentale ma che ha sempre coltivato anche una profonda passione per il disegno e la pittura.

Nelle tre sale espositive si susseguono in maniera dinamica diversi approcci d’allestimento, cronologico, tematico e concettuale, con opere di fasi differenti della carriera dell’artista americana, fra cui dipinti che riguardano progetti ambientali speciali per luoghi storici italiani e stranieri. Nella prima Sala sono riunite le tre decadi cruciali della carriera di Beverly Pepper: gli anni Sessanta, Settanta e Ottanta nei quali sono nati e si sono velocemente evoluti i concetti primari della poetica dell’artista, per quel che riguarda la scultura e la land art.

La seconda Sala si concentra, più che sul corpo e la forma scultorea, su una narrazione curatoriale relativa alla superficie scultorea nell’opera di Beverly Pepper, dagli anni Sessanta agli anni Novanta e primi Duemila.

Triangoli e curve sono infine gli ultimi temi trattati nella mostra e nella terza Sala dato che sono centrali nella sua carriera, quanto i materiali acciaio inox e cor-ten.

La nuova sede, con i suoi locali più ampi, permetterà di organizzare al meglio focus tematici e accogliere presenze accademiche e specializzate per la consultazione dell’archivio ma a anche sottolineare l’importanza dell’istituzione tuderte nel panorama regionale dove insieme alla Fondazione Alberto Burri è una delle realtà di maggior prestigio e rilievo internazionale. Al taglio del nastro erano presente la presidente Elisa Veschini, la curatrice Arianna Bettarelli, il critico d’arte Marco Tonelli, curatore scientifico, e il sindaco Antonino Ruggiano con una rinnovata collaborazione con il Comune e Todi Festival. "Siamo partner della Fondazione – dice Ruggiano – ai fini della promozione dell’arte contemporanea".

Sofia Coletti