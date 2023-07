Bevagna svela i suoi tesori Riapre il circuito museale

Una bella novità illumina l’estate umbra. Bevagna riapre nella sua totalità il percorso di visita dei suoi luoghi culturali con il nuovo gestore “Maggioli Cultura e Turismo“. Tornano visitabili il Museo Civico Palazzo Lepri (rappresenta la storia del borgo, dall’antichità ad oggi con reperti archeologici, sculture, documenti e opere d’arte notevoli), le Terme Romane con lo splendido pavimento a mosaico in tessere bianche e nere del II secolo dopo Cristo, l’Edificio Portuale, l’Accolta (laghetto con cascata vicino alle mura cittadina), il Teatro Francesco Torti, cuore pulsante della cita culturale con il prezioso sipario “Il Clitunno all’alba” di Luigi Frappi e il Chiostro di San Domenico con gli affreschi di Giovan Battista Pacetti .

Il circuito è stato arricchito da una nuova identità con il marchio “Bevagna Cultura”, che vuole mettere i beni culturali della città al centro, come eredità culturale condivisa da valorizzare in relazione con il territorio e le sue peculiarità. Per offrire ampia possibilità di visita in questa riapertura, il circuito museale cittadino a luglio e agosto è aperto con orario continuato dalle 10.30 alle 18, dal giovedì alla domenica e festivi. Bevagna Cultura” è visitabile con un biglietto unico che prevede un tour accompagnato acquistabile al Museo Civico Palazzo Lepri oppure online, sul portale Midaticket.

Secondo Gianluca Bellucci, consulente Maggioli Cultura e Turismo, "il modello di gestione e produzione culturale promosso da Maggioli, anche a Bevagna, riporta al centro il patrimonio storico e artistico, il riconoscimento della professionalità degli operatori, la cura dei beni, la collaborazione con la realtà sociale ed economica locale e un sistema di comunicazione e promozione che rende protagonisti gli utenti".