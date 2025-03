Benessere sul lavoro e pari opportunità: "Formazione, comfort e inclusione"

"È fondamentale che questi momenti si ripetano e che si possa instaurare un percorso che veda sempre una maggiore collaborazione sulle tematiche e le azioni per la realizzazione della parità di genere nei luoghi di lavoro, partendo dalle pubbliche amministrazioni. Oggi abbiamo parlato di benessere delle lavoratrici e dei lavoratori, di ottica di genere nella lettura delle situazioni e nella rilevazione delle criticità, per l’elaborazione di proposte, soluzioni e progettualità condivise, ribadendo la necessità di un lavoro congiunto per una crescita reciproca". Lo ha detto la consigliera di parità della Provincia Elena Bistocchi in occasione dell’incontro sui temi del benessere delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pari opportunità, del linguaggio di genere, richiesto dal Comitato Unico di Garanzia (Cug). "Dentro il benessere organizzativo del personale rientrano tutti i temi delle discriminazioni e delle disuguaglianze – ha riferito la consigliera regionale Rosita Garzi -. Le piccole azioni, come intervenire sull’ambiente di lavoro migliorando ad esempio il comfort, semplicemente spostando una scrivania o un armadio possono contribuire significativamente al miglioramento delle relazioni e al benessere generale degli ambienti di lavoro".