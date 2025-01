Benessere e acconciature. C’è un corso di formazione

Un percorso che consente ai giovani di formarsi e conseguire una qualifica professionale avendo come insegnanti anche professionisti del settore. Questo all’interno di un corso di formazione che prevede molte ore di pratica in laboratorio e di alternanza scuola lavoro. È la proposta per Operatore del benessere -acconciatore, una delle 15 figure professionali dei percorsi in obbligo di istruzione per giovani dai 14 ai 18 anni che fa parte dell’offerta formativa del Consorzio Sul (Scuole umbre per il lavoro). "È un corso sviluppato in quattro anni con la formula 3+1 – ha spiegato Giulia Zago, responsabile sede Ecipa di Castiglione del Lago –, si rivolge ai ragazzi che hanno conseguito la licenza media e fino ai 18 anni di età. Il tirocinio in azienda viene effettuato dal secondo anno". Ci si può iscrivere al corso dal 7 al 31 gennaio di tutti gli anni direttamente tramite il portale del Miur e nel resto dell’anno contattando gli enti formativi del Sul che lo propongono.