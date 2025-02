Bene la navetta. Ma c’è un nodo da sciogliere

FOLIGNO La navetta numero 16 gratuita per il centro storico funziona, ma il servizio non è attivo la seconda domenica del mese, quando sono aperti i negozi. L’iniziativa, voluta dal Comune per favorire lo shopping anche durante il periodo dei saldi, sta riscuotendo il favore degli utenti, che possono comodamente parcheggiare l’auto o al parcheggio del Palasport o al Plateatico. A promuovere la navetta gratuita attraverso un video che sta spopolando sui social sono due testimonial d’eccezione ovvero le consigliere comunali Daniela Flagiello e Tiziana Filena. La navetta passa ogni 30 minuti, la prima corsa la mattina è prevista per le 8.40 mentre l’ultima è fissata alla 20.10. Ora però il servizio non è attivo proprio la domenica ed in particolare la seconda domenica del mese, quando al centro sono partite le attività dei i negozi. Anche questa iniziativa voluta dai commercianti domenica 9 febbraio ha riscosso un notevole successo. Cresce quindi l’attesa per domenica 9 marzo e la proposta di alcuni esercenti per quella data è di garantire il servizio navetta gratuita per le ore pomeridiane.