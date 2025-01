Befane in festa. Tutto pronto per domani

Scaldano le scope le befane che, domani, caratterizzeranno la giornata, in particolare a Rivotorto, ad Assisi a Tordandrea. Appuntamenti che, da tradizione, segneranno la fine delle festività natalizie. A Rivotorto è in programma “La befana vien dal cielo“, alle 15, con la tradizionale discesa della ‘vecchietta’ in parapendio, direttamente dal monte Subasio, con atterraggio presso l’area della pro loco (che organizza la manifestazione), con distribuzione di calze e caramelle per tutti i bambini, oltre a giochi e animazione. Ad Assisi, alle 16.30, l’appuntamento è in piazza del Comune, con la befana che scenderà dalla Torre del Popolo, che offrirà calze per tutti i bambini; special guest l’attrice Liliana Fiorelli. Infine, a Tordandrea, alle 18, la befana si calerà dalla torre del locale castello, con dolcetti e vin brulè per tutti, iniziativa a cura della Parrocchia di Tordandrea.