Le befane dei vigili del fuoco in Umbria: tutto in un video

Perugia, 7 gennaio 2024 – Anche quest’anno i vigili del fuoco hanno portato la befana in giro per l’Umbria. A Perugia nel pomeriggio di sabato la “vecchietta” è scesa dalla torre campanaria di Palazzo dei Priori fino a piazza IV Novembre; a seguire la distribuzione di calze gratuite offerte da Nestlé-Perugina ai giardini Carducci. Un evento organizzato in collaborazione con Nestlé-Perugina, Circolo dipendenti Perugina, Associazione Nazionale del CNVVF, Associazione Teatrale Il carro, Associazione Gianluca Pennetti Pennella.

In tante altre piazze sono stati organizzati eventi simili: Gualdo Tadino al distaccamento dei vigili del fuoco di Gaifana e in piazza Martiri della Libertà, Castiglione del Lago in piazza Dante Alighieri, Spoleto in piazza Garibaldi, Città di Castello in piazza Gabriotti, Gubbio in piazza San Giovanni, Todi in piazza del Popolo.