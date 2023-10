Bebe Vio conquistata dal PalaTerni. La campionessa vince un altro oro

Bebe Vio conquista il titolo mondiale nel fioretto individuale paralimpico (categoria B) ai campionati in corso nel nuovissimo PalaTerni. La schermitrice proprio a Terni nel 2018 aveva ottenuto un doppio oro europeo sempre nel fioretto, individuale e a squadre. In finale ha ieri superato la cinese Rong Xiao per 15 stoccate a 8. L’oro ottenuto da Bebe Vio nei Mondiali ternani va ad aggiungersi ad un palmares internazionale nel quale compaiono già due medaglie d’oro alle paralimpiadi (Rio de Janeiro 2016 e Tokyo 2020 nel fioretto individuale), oltre ad un argento (Tokyo) ed un bronzo (Rio de Janeiro) a squadre, quattro ori, ora cinque appunto, e due bronzi ai Mondiali e cinque ori e un argento agli Europei, oltre a svariate medaglie nella Coppa del Mondo. La pluricampionessa, che alla vigilia aveva richiamato la città a sostenere gli Azzurri, spende bellissime parole per il PalaTerni, inaugurato proprio in occasioni di questo Mondiali di scherma paralimpica. "Che finale è stata? Eh, figo. Combattuta. Ad un certo punto non ci ho creduto ma per fortuna ci hanno creduto tutti quelli intorno a me e a quel punto anche io. È andata bene – così Bebe Vio Bebe Vio – . È stato bellissimo, perché in casa, perché Terni è stata stupenda. La squadra è stata magnifica, come tutto il resto. Abbiamo vinto, insieme. Vedere il palazzetto pieno mi ha riempito il cuore e dato l’energia per portare a casa il Mondiale, il quarto consecutivo Grazie a tutti. Questa medaglia è vostra. E domani la gara a squadre, daje" ha aggiunto. "Non mi devo montare la testa perché domani (oggi ndr) sarà molto, molto dura ma avrò con me delle ragazze pazzesche - prosegue la campionessa veneta – Andrà come deve andare, però vogliamo che vada bene". Bebe Vio ha quindi definito "perfetto" il nuovo Palasport ternano. E del pubblico, che lei stessa nei giorni scorsi aveva invitato alla massima partecipazione, ha sottolineato: "E’ bello perché ce li hai tutti in verticale di fronte e li senti tutti vicini che ti abbracciano. Terni porta bene, organizziamo qui le Olimpiadi".

Ste.Cin.