Bazar dello spaccio. Quattro donne nei guai

Avevano trasformato un appartamento nel cuore del centro storico, a due passi da piazza della Repubblica, in una centrale dello spaccio di droga, dove ricevevano clienti a tutte le ore del giorno e della notte. Lo scambio spesso avveniva all’altezza del portone di ingresso, altre volte i clienti attendevano in strada che la droga venisse calata con un ’paniere’ nel quale si preleva lo stupefacente e si lasciava il corrispettivo in denaro. Per questo, dopo approfondite verifiche, svolte attraverso l’acquisizione di testimonianze precise, filmati ricavati da alcune telecamere di videosorveglianza che insistono in zona, gli agenti del Commissariato , coordinati dal vicequestore Adriano Felici, hanno eseguito un’ordinanza che prevede misure cautelari in carcere per le quattro cittadine italiane “animatrici“ dell’appartamento. All’esito dell’indagine, le quattro donne (due delle quali con precedenti specifici) sono state dunque interessate da un’ordinanza cautelare emessa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Spoleto ed applicativa, per due di loro, della misura della custodia cautelare in carcere, e, per le restanti due, della misura del divieto di dimora nell’intera regione Umbria.

Nella casa, nel corso della perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato un quantitativo di hashish pari a circa un etto e mezzo, nonché un bilancino di precisione, materiale utile al confezionamento delle singole dosi ed una somma in contanti pari a 3.600 euro, ritenuta dagli investigatori, presumibilmente, provento dell’attività di spaccio di stupefacenti. Le indagini proseguono per accertare eventuali, ulteriori coinvolgimenti.