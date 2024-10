Bastonate in centro: mistero sull’aggressione

Un’aggressione alle 8 di sabato in pieno centro storico a Perugia. Colpi di stampella o bastone, una persona a terra che chiede aiuto di fronte a diversi passanti. Questo è quanto accaduto lungo Corso Vannucci a due passi da Palazzo dei Priori, sede del Comune. La versione ufficiale della polizia muncipale subito intervenuta, trovandosi

nelle immediate vicinanze, riporta di una lite tra

persone, due uomini, uno dei quali già noto alle forze dell’ordine.

Non si sarebbe trattato quindi di una rapina ai danni di una donna ma di un litigio per questioni personali, sfociato poi nella violenza. Da quanto riferito dalla polizia municipale, uno dei due è stato colpito con una stampella e l’aggressore è stato subito individuato dagli agenti. Sul posto sarebbe anche intervenuta anche una pattuglia della Questura. L’episodio di violenza si è verificato davanti a numerosi testimoni, essendo avvenuto in un’ora di transito in pieno centro. Tra questi, c’è però chi ha raccontato al nostro giornale di aver visto, nello steso orario e nello stesso posto, una donna in terra, chiedere aiuto dopo un’aggressione che ha fatto pensare a una rapina, in particolare dopo essere stata colpita con uno spray al volto e un oggetto contundente alla testa. Una versione, in queste modalità, confermata anche ieri da un’altra testimonianza.

Di certo resta il mistero sulla dinamica dei fatti e rimane la violenza avvenuta in centro storico.