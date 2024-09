Barton Park, il tesoro di Perugia. Investimenti su arena e Palasport

"Il Barton Group si è aggiudicata il bando comunale per l’assegnazione dell’uso del naming del palazzetto dello sport di Perugia per i prossimi 4 anni. Così il Pala Barton diventa Pala Barton Energy in rappresentanza della nostra Unit sull’energia 100% green proveniente solo da fonti rinnovabili in cui crediamo fortemente. Verseremo nelle casse del Comune di Perugia mezzo milione di euro. Un altro importante investimento a beneficio anche della comunità locale". Ad annunciare la novità i fondatori e titolari del Gruppo Barton, Mauro e Silvano Bartolini, che ieri, presente anche la sindaca Vittoria Ferdinandi, hanno tracciato il bilancio della stagione di eventi primavera/estate 2024 che si sono susseguiti al Barton Park. Dal festival della birra, al concerto di Francesco De Gregori, fino alla nuova avventura del cinema all’aperto col Post Modernissimo, alla rassegna artistico-musicale SerginoMemories, il polmone cittadino, ha notato anche Ferdinandi è un esempio virtuoso da prendere come modello. "Un dono per la città", ammette la sindaca.

"Ci impegniamo quotidianamente affinché il parco sia accogliente e pulito in modo che possa essere frequentato dalle famiglie in relax – dice Mauro Bartolini -. Un luogo in cui i bambini possono essere lasciati liberi di correre senza pericoli, gli anziani possono passeggiare senza barriere architettoniche, e chiunque si possa sedere in una panchina, ascoltare musica di sottofondo o leggere un buon libro, per vivere e godere di uno spettacolo culturale, che sia musica, cinema o qualsiasi altra forma d’arte. "Gli eventi primavera/estate sono stati un successo oltre le nostre aspettative – ha proseguito Silvano Bartolini – I diversi appuntamenti, infatti, che sono stati oltre 20 e la maggior parte dei quali a ingresso gratuito, hanno attirato nell’arco della stagione oltre 80.000 persone. Se a queste, poi, aggiungiamo il tradizionale flusso di frequentatori, superiamo 300.000 visitatori". L’iniziativa è stata l’occasione anche per lanciare alcune anticipazioni sulle novità autunnoinverno.

Dopo oltre un anno di lavoro e di studi di fattibilità e dopo aver ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie, a Natale al Barton Park arriverà la ruota panoramica: la più alta mai vista a Perugia. Ma intanto, fino a domenica si può ancora brindare in volo, a a bordo dello Sky Moon.

Silvia Angelici