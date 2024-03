Bartolo d’Oro "Sono i tesori dell’Ateneo. Storie di ex studenti illustri: ecco i nomi"

"Questa data segna l’avvio di una tradizione importante: un’occasione per narrare le storie e le tradizioni delle università, svelandone i tesori nascosti. Abbiamo deciso di far coincidere questa giornata con la riattivazione da parte del nostro Ateneo del Bartolo d’Oro, la massima onorificenza che possiamo conferire, per omaggiare i nostri alumni illustri". Così il rettore Maurizio Oliviero, in occasione della cerimonia di conferimento del prestigioso riconoscimento e della premiazione delle migliori tesi di laurea dei 14 Dipartimenti UniPg per l’anno accademico 2021/2022.

Il “Bartolo d’Oro”, destinato alle laureate e ai laureati dell’Ateneo che hanno raggiunto livelli di eccellenza nelle proprie carriere professionali, contribuendo così, con il proprio operato, a promuovere il nome dello Studium, è stato assegnato alla scienziata Ilaria Capua, alla giornalista Rai Giorgia Cardinaletti, alle diplomatiche Patrizia Falcinelli e Majlinda Frangaj, allo scienziato Pier Giuseppe Pelicci e al magistrato Sergio Sottani. Premiati per le migliori tesi di laurea: Mario Capozucca (Dipartimento di Matematica e Informatica); Lorenzo Salvatore Frisullo (Scienze agrarie, Alimentari ed Ambientali), Anna Fornaciari e Pamela Di Fino, ex aequo (Scienze Politiche), Edoardo Ghirelli (Fisica e Geologia); Chiara Castellani (Ingegneria), Valeria Sulla (Lettere - Lingue, letterature e civiltà antiche e moderne), Vittoria Battaglini (Ingegneria Civile ed Ambientale), Elisa Bei (Giurisprudenza), Lorenzo Baldinelli (Chimica, Biologia e Biotecnologie), Marta Casciari (Scienze Farmaceutiche), Alessio Mencaroni (Economia), Alessio Tomarelli (Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione), Martina Geusa (Medicina e Chirurgia), David Forti (Medicina Veterinaria).